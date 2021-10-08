«أكتوبر فى القلب» واحتفالات الوادى الجديد بيوم النصر

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى، احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث قدم قصر ثقافة الخارجة مجموعة من الأغانى الوطنية، وورشة للفنون التشكيلية للأطفال بقصر ثقافة الطفل بعنوان «أكتوبر في القلب»، أعقبها أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة الخارجة، بجانب عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية وعرض لفرقة الموسيقى العربية ومجموعة من الأغانى الوطنية، كما نظم قصر ثقافة موط احتفالية بدأت بالأغانى الوطنية وورشة فنون تشكيلية للاطفال بعنوان «أكتوبر في عيون اطفالنا»، ثم أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة موط وعرض فنى لفرقة التلقائين بموط التي قدمت تبلوهات غنائية راقصة تحاكى التراث الواحاتى.

أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة احتفالية بهذه المناسبة، تضمنت أمسية شعرية للأطفال وعرض لفرقة الطفل للفنون الشعبية، إلى جانب ورشة أشغال يدوية لعمل إكسسوارات من الخرز، ونظم بيت ثقافة ناصر الثورة مرسم بعنوان «حرب أكتوبر المجيدة»، وأعدت مكتبة الطفل والشباب ببغداد وبيت ثقافة بولاق ورشة حكى عن العيد القومى للمحافظة، بينما قدم بيت ثقافة المعصرة ورشة حكى بعنوان «لمحة تاريخية عن تاريخ محافظتى» ونفذ بيت ثقافة المنيرة ومكتبة الطفل والشباب بباريس مجلة حائط عن العيد القومى للمحافظة، كذلك نظمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة ورشة فنون تشكيلية بعنوان «الوادى والطبيعة»، وقدم بيت ثقافة الجديدة ورشة بعنوان «الواحة في عيون الزائرين»، بجانب ورشة فنون تشكيلية عن دخول المدرسة ببيت ثقافة صنعاء.

أقام بيت ثقافة القصر محاضرة ثقافية بعنوان «دروس وعبر من حرب اكتوبر» حاضرها سبع حمد، وتناول فيها حرب أكتوبر ونقطة تحول وتضحيات الجيش المصرى من أجل الوطن، كما عقد قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان «انتصارات حرب أكتوبر» حاضرها عبدالحفيظ عبدالشافى، وأقام بيت ثقافة بلاط محاضرة بعنوان «الوادى الجديد وقوافل التعمير»، حاضرها ذكى عمار، وتناول فيها ميلاد جديد لأبناء الوادى الجديد في قوافل التعمير.