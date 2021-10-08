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عروض فنية وأفلام وثائقية احتفالا بنصر أكتوبر في المنيا

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عروض فنية وأفلام وثائقية احتفالا بنصر أكتوبر في المنيا عروض فنية وأفلام وثائقية احتفالا بنصر أكتوبر في المنيا

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر المجيد بعنوان «في ست ساعات»، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم وثائقى بعنوان «حرب أكتوبر الخالدة» من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، بجانب ورشة فنية عن إنتصارات اكتوبر بقسم الفنون التشكيلية، ومكتبة الطفل بالقصر، قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى قدمت خلاله عدة رقصات، تدريب محمد شحاتة، تصميم وإخراج الفنان اسامة عبدالله.

قدمت فرقة كورال سمالوط فقرات فنية وكوكتيل من الأغانى الوطنية، والفرقة من تدريب المايسترو عمرو كمال، ونظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنية للتدريب على رسم العلم المصري وحمامات السلام، دلالة على أن انتصار اكتوبر ٧٣، سلام القوة لا الضعف والخضوع، وأعد بيت ثقافة صندفا ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين إحتفالا بنصر اكتوبر.

المصرى اليوم

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