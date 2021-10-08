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رغم مشاركة فتحي.. محمد صلاح يحتفظ بشارة قيادة منتخب

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رغم مشاركة فتحي.. محمد صلاح يحتفظ بشارة قيادة منتخب مصر رغم مشاركة فتحي.. محمد صلاح يحتفظ بشارة قيادة منتخب

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حمل محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، شارة قيادة منتخب الأول خلال مباراة ليبيا التي جمعت الطرفين بملعب برج العرب بالاسكندرية بتصفيات 2022.

وحسم المصري لقاء الجولة الثالثة للتصفيات لمصلحته بهدف دون رد جاء بواسطة عمر مرموش مطلع الشوط الثاني من المواجهة.

وعلى الرغم من حلول أحمد فتحي بديلًا مع نهاية الشوط الثاني من المباراة، إلا أن محمد صلاح احتفظ بشارة القيادة.

وكان أنباء قد تداولت في الفترة الأخيرة عن إمكانية حمل فتحي الشارة بدلاً من محمد صلاح حال مشاركة الظهير الأيمن لبيراميدز.

واعتلى منتخب مصر قمة مجموعته في تصفيات كأس العالم 2022 بالفوز على ليبيا بهدف نظيف، ورفع رصيده للنقطة السابعة.

المصرى اليوم

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