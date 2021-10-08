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عاد أحمد فتحي، نجم فريق نادي بيراميدز، للمشاركة بقميص منتخب مصر الأول بعد غياب دام 693 يومًا من آخر مشاركة دولية له.

ودفع المدير الفني لمنتخب مصر الأول، البرتغالي كارلوس كيروش بأحمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة مصر وليبيا.

وفاز المنتخب المصري على حساب نظيره الليبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022.

وكانت المشار كة الأخيرة لأحمد فتحي بقميص منتخب مصر في الرابع عشر من نوفمبر من عام 2019 في مواجهة كينيا بتصفيات أمم أفريقيا 2021.