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أحمد فتحي يشارك بقميص منتخب بعد غياب 639 يومًا

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أحمد فتحي يشارك بقميص منتخب مصر بعد غياب 639 يومًا أحمد فتحي يشارك بقميص منتخب بعد غياب 639 يومًا

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عاد أحمد فتحي، نجم فريق نادي بيراميدز، للمشاركة بقميص منتخب الأول بعد غياب دام 693 يومًا من آخر مشاركة دولية له.

ودفع المدير الفني لمنتخب مصر الأول، البرتغالي كارلوس كيروش بأحمد فتحي في الدقيقة الأخيرة من عمر مباراة مصر وليبيا.

وفاز المصري على حساب نظيره الليبي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الطرفين بملعب برج العرب بالإسكندرية بالجولة الثالثة لتصفيات 2022.

وكانت المشار كة الأخيرة لأحمد فتحي بقميص منتخب مصر في الرابع عشر من نوفمبر من عام 2019 في مواجهة كينيا بتصفيات أمم أفريقيا 2021.

المصرى اليوم

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