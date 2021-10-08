مدحت شلبي يسخر من اختيار رونالدو لاعب الشهر بدلًا من محمد صلاح

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سخر مدحت شلبي المعلق على مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم من اختيار كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد، لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي بدلا من محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال شلبي أثناء تعليقه على المباراة، إن محمد صلاح حديث العالم كله بما يقدمه في الدوري الإنجليزي في النهاية يتم اختيار رونالدو لاعب الشهر، وقال ساخرا «ده اختيار شهر رجب ولا رمضان مش اللعب في شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي».

وكان المنتخب المصري حقق الفوز على ليبيا بهدف دون رد سجله اللاعب عمر مرموش، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.