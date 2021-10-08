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حمادة أنور: لا يحق له إعارة الصفقات الجديدة

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حمادة أنور: الزمالك لا يحق له إعارة الصفقات الجديدة حمادة أنور: لا يحق له إعارة الصفقات الجديدة

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن النادي الأبيض لا يحق له إعارة الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد منع النادي من القيد لمدة فترتين.

وقال حمادة أنور، في تصريحات عبر برنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الزمالك لا يحق له إعارة الصفقات الجديدة، لأنه لم يسجل اللاعبين في قائمته«.

وأضاف :«انتقال عمر كمال عبدالواحد، إلى صفوف فيوتشر، لم يكن على سبيل الإعارة، وانما انتقال نهائي لمدة موسم، وهذا بالاتفاق بين الزمالك واللاعب ونادي فيوتشر».

وكانت محكمة «كاس» رفضت الطعن المقدم من جانب مسئولي نادي الزمالك على القرار الصادر من الفيفا بوقف القيد لمدة فترتين على النادي.

وجاء قرار محكمة الكاس برفض طعن الزمالك وتأييد عقوبة منع القيد لمدة فترتين بشكل رسمي على النادي، وبذلك لم يستطع النادي الأبيض قيد الثلاثي عمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة والتونسي حمدي النقاز.

المصرى اليوم

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