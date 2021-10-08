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مصر تصدرت المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز الهام والمستحق على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. بينما جاء المنتخب الأنجولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط يليه المنتخب الجابوني برصيد نقطة واحدة.

منتخب مصر يخوض اليوم لقاء هاما ومرتقبا أمام نظيره ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب مصر يخوض اللقاء الثاني أمام ليبيا في بني غازي يوم الإثنين الموافق 11- 10- 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر- القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -السعودية- والحادية عشرة بتوقيت الإمارات -أبوظبي -دبي.