أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان -
السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول! -
وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات -
"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار" -
"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية" -
"سكني" يُعلن استفادة 160 ألف أسرة حتى سبتمبر 2021 -
إمام المسجد النبوي يحذر من الجرأة والإصرار على المعاصي -
فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة -
"الداخلية في أسبوع".. سقوط "مخدرات شاحنة الذرة" ووظائف عسكرية للنساء -
سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

ترتيب مجموعة في تصفيات قطر 2022 بعد لقاء ليبيا الأول

Print
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بعد لقاء ليبيا الأول ترتيب مجموعة في تصفيات قطر 2022 بعد لقاء ليبيا الأول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تصدرت المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد الفوز الهام والمستحق على منتخب ليبيا الذي أصبح وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 6 نقاط. بينما جاء الأنجولي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط يليه المنتخب الجابوني برصيد نقطة واحدة.

منتخب مصر يخوض اليوم لقاء هاما ومرتقبا أمام نظيره ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

منتخب مصر يخوض اللقاء الثاني أمام ليبيا في بني غازي يوم الإثنين الموافق 11- 10- 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر- القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -- والحادية عشرة بتوقيت الإمارات -أبوظبي -دبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي»

قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي»

شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد

شاهد.. الجيش المصري يظهر أقوى مقاتلاته في سماء البلاد

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر

وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند جذب مستثمري بلاده إلى مصر