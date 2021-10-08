★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على ضيفه الليبي بهدف دون رد سجله عمر مرموش، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

بهذا الفوز يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب ليبيا عند النقطة 6 في المركز الثاني.

سيطر الفراعنة على مجريات اللعب في معظم أوقات الشوط الأول مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية عبر انطلاقات المحترف عمر مرموش والعرضيات المرسلة داخل منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر فرص اللقاء لصالح المنتخب الليبي من تسديدة خطيرة لزعبية وجدت قائم الحارس محمد الشناوي فيما سقط مصطفى محمد مطالبًا بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب، وصوب محمد صلاح تسديدة قوية في الدقيقة 45 أنقذها الحارس الليبي.

ملخص الشوط الثاني من مباراة مصر وليبيا

د49: جووووووووول عمر مرموش يسجل هدفا عالميا من صاروخية لا تصد ولا ترد

د52: خروج محمد صالح على ونزول السنوسي الهادي

د53: نزول فيصل البدري وخروج أحمد التربي

د59: نزول حمدو الهوني وخروج محمد زعبية

د60: نزول معاذ عيسى وخروج عمر الخوجة

د69: نزول طارق حامد وخروج عبدالله السعيد

د72: خروج مؤيد اللافي ونزول محمد العياط

د77: نزول رمضان صبحي وخروج عمر مرموش

د90: 3 دقائق وقت بدل ضائع

د90+1: نزول كوكا وحمدي فتحي وأحمد فتحي وخروج السولية وأكرم توفيق ومصطفى محمد

نهاية المباراة

اقرأ ايضًا: رقم مقلق قبل ساعات من مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

[image:2:center]