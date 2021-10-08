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ثقافة القاهرة تحتفل بانتصارات أكتوبر في المطرية

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ثقافة القاهرة تحتفل بانتصارات أكتوبر في المطرية ثقافة القاهرة تحتفل بانتصارات أكتوبر في المطرية

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة بقصر ثقافة المطرية، تضمنت محاضرة بعنوان «أكتوبر في الأطفال» قدمتها وفاء محمد حسين، والتي تحدثت عن حرب أكتوبر التي تعتبر من أعظم الحروب في التاريخ المعاصر، مع مسابقة ثقافية للأطفال، وورشة حكى بعنوان «عاقبة الطمع» لغرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال، بجانب ورشة لعمل لوحة فنية عن أكتوبر، وأخرى لعمل عروسة المولد على شكل علم وورشة فنية لعمل علم مصر من الفوم جليتور، وقدمت فرقة الموهوبين بالقصر فقرة غنائية حيث قدمت باقة من الأغاني الوطنية والتراثية وعرض تنورة.

المصرى اليوم

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