بسبب شاحنة .. إصابة 15 فردا من الكشافة الإسلامية في الجزائر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 15 فردا من الكشافة الإسلامية في الجزائر بعدما فقد سائق شاحنة السيطرة حيث كانوا يسيرون على الممر العازل بالطريق الوطني بوادي التمر بلدية أوريسيا بولاية سطيف، شرق الجزائر.

وقالت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف في بيان أن وحداتها تدخلت إثر حادث مرور يتمثل في دهس سيارة لـ 12 فرد من الكشافة الإسلامية تتراوح أعمارهم بين 15 و23 سنة، بالطريق الوطني بواد التمر، بلدية أوريسيا، وتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

وكشف قائد فوج الوئام للكشافة الإسلامية لإذاعة سطيف أن الحادث تسبب في إصابة 15 فردا من أصل 20 كشافا كانوا في جولة ميدانية، مشيرا إلى إصابة كشافين بكسور نتيجة الحادث.

وصرح المتحدث بأن الحادث تسببت فيه شاحنة من الحجم الصغير فقد صاحبها السيطرة عليها.