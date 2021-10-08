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الرئيس السوري بشار الأسد يسمح لعمه رفعت بالعودة إلى دمشق بعد 30 سنة

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الرئيس السوري بشار الأسد يسمح لعمه رفعت بالعودة إلى دمشق بعد 30 سنة الرئيس السوري بشار الأسد يسمح لعمه رفعت بالعودة إلى دمشق بعد 30 سنة

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سمح الرئيس السوري بشار الأسد، لعمه رفعت بالعودة إلى سوريا، وفقا لصحيفة «الوطن» السورية مساء اليوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة أنه ومنعا لسجنه في فرنسا، ترفع الرئيس الأسد عما فعله وقاله رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى البلاد مثله مثل أي مواطن سوري آخر ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

وأكدت «الوطن» أن رفعت الأسد عاد ظهر الخميس إلى دمشق بعد أن أمضى قرابة أكثر من 30 عاما في أوروبا معارضا.

وأوضحت الصحيفة أن رفعت الأسد وصل إلى دمشق وذلك منعا لسجنه في فرنسا بعد صدور حكم قضائي وبعد مصادرة ممتلكاته وأمواله في إسبانيا أيضا.

المصرى اليوم

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