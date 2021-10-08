أخبار عاجلة

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان -
السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول! -
وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات -
"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار" -
"الأسمنت" يسجل أدنى انخفاض منذ 9 أشهر.. هنا قائمة "أسعار المواد الإنشائية" -
"سكني" يُعلن استفادة 160 ألف أسرة حتى سبتمبر 2021 -
إمام المسجد النبوي يحذر من الجرأة والإصرار على المعاصي -
فرّ وسلّمه والده والنيابة تفرج عنه بكفالة.. حدث يدهس مواطناً فيقتله بمكة -
"الداخلية في أسبوع".. سقوط "مخدرات شاحنة الذرة" ووظائف عسكرية للنساء -
سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز

Print
"المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز "المطلق" عن حكم العباءات الملونة: كلها جائزة إلا إذا وصلت حد التبرُّج فلا تجوز
قال: إذا كان المقصود منها الفتنة فهي حرام

رأى المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، جواز حرية اختيار لون العباءة للمرأة دون تحديد لون معين، وذلك شريطة ألا تقصد بها التبرج والفتنة؛ فهذا حرام ولا يجوز.

وأشار إلى أن "كل ألوان العباءة التي تلبسها المرأة جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز، وإذا كانت تقصد بها المرأة الفتنة فهذا حرام".

جاء ذلك في رده اليوم على متصلة على برنامج "استديو الجمعة" على إذاعة "نداء الإسلام"، أعربت عن استغرابها من ظهور ألوان مختلفة للعباءة، وصفتها بالغربية والعجيبة، متسائلة: "هل يجب أن يكون لون العباءة أسود أم يجوز غيره من الألوان؟".

وقال "المطلق": "بالنسبة لي أنا عندي كلها جائزة إلا إذا وصلت إلى حد التبرج فلا تجوز. وإذا كانت المرأة تقصد بها الفتنة فهذا حرام". ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات

وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات

"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"

"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"