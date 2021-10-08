نشاط ثقافي متنوع بالفيوم

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم باقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، عدد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث نظمت مكتبة الطفل والشباب بسنورس احتفالية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر تضمنت محاضرة بعنوان «روح أكتوبر بين الماضي والحاضر» للأديب احمد قرني الذي قال أنه في حرب اكتوبر تخطت القوات المسلحة محنة الأمة المصرية بمؤازرة الشعب، وعبر الجيش إلى النصر في ٦ ساعات فقط، بجانب أمسية شعرية عن أكتوبر للشاعر سيد لطفي، مع ورشة رسم حر، وفقرات استعراضية للأطفال، كما عقدت مكتبة سيلا محاضرة بعنوان «انتصارات أكتوبر ملحمة جيش وشعب» للدكتور محمود عامر الذي تحدث عن دور الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر المجيدة وشجاعة الشعب والوقوف بجانب جيشه الباسل.

عقدت مكتبة مطرطاس الفرعية محاضرة بعنوان «مكافحة التطرف في ميثاق حقوق الإنسان»، حاضرها كارم محمد مدرس بالتربية والتعليم الذي تحدث عن خطورة التطرف على الدولة والمجتمع، بينما قدمت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان «دور المرأة في الحياة المجتمعية» لاعتماد بهجت بمقر الوحدة المحلية بمنية الحيط، والتي أوضحت دور المرأة المصرية في المجتمع الحديث، فهي الأم والزوجة والوزير صاحبة القرارات.