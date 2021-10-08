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ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بقصر ثقافة شلاتين

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ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بقصر ثقافة شلاتين ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بقصر ثقافة شلاتين

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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات ثقافية وفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد ادريس، حيث اختتم قصر ثقافة الشلاتين فعاليات الأسبوع الثقافى وعقدت محاضرة بعنوان «الإنترنت وأثره»، تلاها عرض فيلم «انجازات الرئيس»، بالإضافة لإنهاء الورش اليدوية التي بدأها ومنها ورش «خوص مع المدربة مدينة مصطفى، كروشية مع المدربة جنة محمد، رسم وتلوين على أطباق فخار مع المدربة غادة محمود، تدريب مواهب في الرسم والمدرب يسرى صبرى .

نظم بيت ثقافه سفاجا محاضرة بعنوان «كيفية القضاء على الامية» وتحدث جمال إسماعيل، عن كيفية ذلك عن طريق حملات توعيه تدعو إلى محاربة الأمية، وتوضيح اهمية العلم وتواجد مراكز متخصصة لحصر نسبة الأمية، وفرض التعليم الالزامي وعقد دورات تدريبية لكبار السن، الاهتمام بتعليم النساء، أعقب ذلك أمسية شعرية أبدع فيها الشعراء بالقصائد المتنوعة منهم الشعراء «عبيد طربوش، وأمل حسن، وعيد السويفي، وشاذلي عبدالعزيز؛ كما نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة حكى حكاية مثل والمثل يحكى أن»ابعد عن الشر وغنيلة«حكته آيه محمد.

بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان «حماية الشباب من الفكر التطرف»، قدمها رمضان حسين وتحدث قائلا: يعتبر الغلو في الدين من أسباب التطرف وصورة من صوره، ويتنوع التطرف بتنوع السلوك والأفكار؛ بحيث أن للتطرف جذورا تاريخية بدأت منذ ظهور الفرق والمذاهب في الأمة، وقد تنوعت أسباب التطرف الديني بين الجهل بالدين والتعصب للأئمة والآراء، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة حكى حكايات كليلة ودمنة بعنوان «الأرنب والذئب» حاكتها إيمان إسماعيل مدير حضانة جنة الأيمان بسفاجا.

المصرى اليوم

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