مؤشرات أولية .. تقدم قائمة المستقبل بمقاعد التجديد النصفي لأطباء الشرقية

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حصلت قائمة المستقبل والتي تضم كل من الدكتور عاطف جودة، والدكتورة وسام عبد المنعم مختار ، والدكتور محمود رمضان نافع، والدكتور عمر عبد الشافي خشبة، على أعلى الأصوات وفق المؤشرات الأولية عقب إنتهاء عملية الفرز وإعلان النتائج من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لأطباء الشرقية.

وانطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الشرقية في التاسعة من صباح اليوم الجمعة واستمرت حتى الخامسة مساءا، أعقبها عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج بشكل أولي، تنافس خلالها ٨ مرشحين على 4 مقاعد، مقعدان للمرشحين فوق السن، وآخران للمرشحين تحت السن، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وجرت الإنتخابات بمقر نادي المهن الطبية بوسط مدينة الزقازيق، وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة، تنافس فيها قائمتين، الأولى قائمة المستقبل وتضم 4 أطباء، وهم: الدكتور عاطف جودة وكيل النقابة السابق، والدكتورة وسام عبد المنعم مختار عضو النقابة السابق على مقعد فوق السن، والدكتور محمود رمضان نافع، والدكتور عمر عبد الشافي خشبة على مقعد تحت السن، وقائمة التغيير تضم ٤ مرشحين وهم الدكتور أحمد توفيق، والدكتور محمد الفوال على مقعد فوق السن، والدكتور أحمد عباس، والدكتور محمد عيد علي مقعد تحت السن.

يذكر أن الجمعية العمومية لأطباء الشرقية تبلغ قرابة ١٣ ألف طبيب، منهم ٨ آلاف طبيب لهم حق التصويت في الانتخابات ممن سددوا الإشتراك السنوي، وتمت التصويت من خلال 5 استمارات للاقتراع، الأولى لنقابة الشرقية الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة الشرقية الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شرق الدلتا، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.