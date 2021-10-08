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تعرف على ترتيب مجموعة بعد هدف مرموش

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تعرف على ترتيب مجموعة مصر بعد هدف مرموش تعرف على ترتيب مجموعة بعد هدف مرموش

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قاد هدف عمر مرموش المصري لصدارة المجموعة السادسة في المباراة التي تجري الان بين وليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 .

ورفع مرموش رصيد مصر ال 7 نقاط بينما احتل منتخب ليبيا في المركز الثاني ب6 نقاط .

وكان قد حقق منتخب أنجولا، الفوز الأول له في المجموعة على الجابون (3-1) اليوم الأحد في الجولة الثالثة.

تقدم اللاعب امبروزيني سالفادور في الدقيقة (25) لصالح منتخب أنجولا، ثم أضاف آري بابل الذي يلعب في صفوف الإسماعيلي المصري، الهدف الثاني لأنجولا الهدف الثاني في الدقيقة (56).

وسجل آكسيل مايي، هدف الجابون في الدقيقة (83)، لكن جوناثان مانجانجا أحرز الهدف الثالث لمنتخب أنجولا في الدقيقة (90+2).

ورفع منتخب أنجولا، رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بينما تراجع منتخب الجابون للمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

المصرى اليوم

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