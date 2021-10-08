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حقق منتخب أنجولا الفوز الأول له في المجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بالفوز على الجابون (3-1) في الجولة الثالثة.

تقدم اللاعب امبروزيني سالفادور في الدقيقة (25) لصالح منتخب أنجولا، ثم أضاف آري بابل الذي يلعب في صفوف الإسماعيلي، الهدف الثاني لأنجولا في الدقيقة (56).

وسجل آكسيل مايي هدف الجابون في الدقيقة (83)، لكن جوناثان مانجانجا أحرز الهدف الثالث لمنتخب أنجولا في الدقيقة (90+2).

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بينما تراجع منتخب الجابون للمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، الذي يواجه منتخب مصر، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط.