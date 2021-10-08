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رغم منعه من نقابة الموسيقيين .. حسن شاكوش يعود إلى الغناء (تفاصيل)

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رغم منعه من نقابة الموسيقيين .. حسن شاكوش يعود إلى الغناء (تفاصيل) رغم منعه من نقابة الموسيقيين .. حسن شاكوش يعود إلى الغناء (تفاصيل)

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قال الناقد الفني أكرم ناجي والذي يعمل في تطبيق«وياك» بأن مطرب المهرجانات حسن شاكوش سوف يصدر أغنية تحمل إسم «وياك» الأحد والتي ستكون مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات واللحن وقال أكرم: الفكرة كانت لدي منذ ٤ شهور وقمت بعرضها على الإدارة وتحمسوا لها جدا وتم التواصل مع فريقه، أما اختيار «شاكوش» تحديدا فمن وجهة نظري شاكوش أفضل مطرب مهرجانات حاليا وأرى ذكاء شديد في اختياراته لكل خطوة قادمة ولذلك خطوة التعاون مع وياك هي ذكاء منه ايضا .

وحول كيفية التعامل مع شاكوش وهو حاليا موقوف وممنوع من الفناء فقال أكرم: كل الاجراءات والاغنية تمت قبل قرار وقف شاكوش بمدة كبيرة .

يذكر ان حسن شاكوش اوقف مؤخرا عن الغناء والحصول على تصاريح لإحياء الحفلات من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر بعد خلافه وتفوهه بعبارات غير لائقة ضد المطرب رضا البحراوي في حفل مشترك بالساحل الشمالي قبل اسابيع .

وقدم شاكوش الاغنية الاعلى مشاهدة في هذا الصيف «حبيبتي» والتي شاركت معه بطولة الكليب الفنانة ياسمين رئيس وتجاوزت 90 مليون مشاهدة.

المصرى اليوم

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