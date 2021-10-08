أخبار عاجلة

أحمد السقا: تكريمي يحمّلني مسؤولية كبيرة.. وحب الناس ترمومتر النجاح -
لماذا لا تحتوى سيارة فورمولا 1 على وسائد هوائية ؟ -
ضربه الأهالي حتى الموت.. مقتل «مصاص دماء» الأطفال الكيني بعد هروبه من الشرطة -
البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية إلى الإسكندرية .. وترقية 15 كاهناً إلى درجة القمصية -
قبل مناقشتها من «النواب».. تعرف على تفاصيل اتفاقية «المقر» بين مصر و«التعاون الإسلامي» -
إزالة ١٢٢ حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة الـ١٨ في الشرقية -
صحة القليوبية : تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى كورونا بعزل قها -
انقسام في الزمالك بسبب أسامة نبيه -
طارق حامد يشترط صرف المستحقات القديمة قبل التجديد -
الإسماعيلي يقدم عرض جديد للزمالك لضم شبانة فى يناير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"داعش" تتبنى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بقندوز الأفغانية

Print
"داعش" تتبنى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بقندوز الأفغانية "داعش" تتبنى التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا بقندوز الأفغانية
مصادر محلية: انتحاريان وراء التفجير.. وعدد الضحايا تعدى الـ 100 قتيل

تبنَّى تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الجمعة هجومًا انتحاريًّا داميًا، استهدف مسجدًا في مدينة قندوز الأفغانية، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال التنظيم المتطرف في بيان، نشره على قنواته في "تليغرام"، إن انتحاريًّا من "داعش" الإرهابي "فجَّر سترته الناسفة وسط جموع؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوفهم".

وقالت مصادر محلية إن عدد ضحايا تفجير المسجد تجاوز الـ 100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريَّيْن وراء تفجير المسجد.

ووقع انفجار اليوم الجمعة قُرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة؛ ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى.

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز، وسقوط ضحايا، فيما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على "تويتر": إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

السعودية وفّرت مبالغ كبيرة.. "كفاءة الإنفاق" يؤطرها مختص: إنترنت المقاول!

وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات

وزير الدفاع اللبناني يهدد بقوة: لن نسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات

"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"

"الموارد البشرية" تُطلق نسخة محدثة لمنصتها الرقمية "مسار"