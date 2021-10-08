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الأهلي يواجه السالمية الكويتي ودياً استعداداً للاتفاق

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الأهلي يواجه السالمية الكويتي ودياً استعداداً للاتفاق الأهلي يواجه السالمية الكويتي ودياً استعداداً للاتفاق

الأهلي يواجه السالمية الكويتي ودياً استعداداً للاتفاق

وصل فريق السالمية الكويتي ظهر اليوم، إلى مدينة جـدة، استعداداً للمواجهة الودية التي ستجمعه بشقيقه الأهلي السعودي غداً السبت على الملعب الرديف لمدينة عبدالله الرياضية بجدة.

ستكون المواجهة الودية للفريق الكروي الأول بنادي الأهلي أمام فريق "السالمية الكويتي"، عند الساعة 6:45 من مساء يوم غدٍ السبت.

ميدانياً واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تدريباته الاعتيادية استعداداً لمواجهة نظيره "السالمية" ودياً مساء يوم غد السبت، ضمن البرنامج الإعدادي لفترة التوقف الدولية لأيام الفيفا.

حيث غلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية مساء اليوم، والتي عمد فيها المدرب الألباني بينسيك هاسي إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أقام مناورة على منتصف ملعب طبق من خلالها عدداً من الجمل الفنية.

ويتطلع الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها الفريق وقادته للحلول بمركز متأخر في لائحة ترتيب الدوري، حيث سيبحث هاسي عن تجهيز فريقه استعداداً لمواجهة الاتفاق في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المحلي يوم 16 أكتوبر الجاري.

الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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