مكة.. حفرة "منهول" بحي "شرائع المجاهدين" تثير مخاوف من إحداث أضرار في الأرواح والممتلكات

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تتربص حفرة "منهول" لتصريف السيول بالعابرين ؛ إذ تتوسط أحد الطرق الداخلية بحي شرائع المجاهدين. وتكمن الخطورة في عرض المنهول المفتوح الذي يبلغ مترين، وبعمق أكثر من متر، وسط مطالبات بصيانة الموقع قبل وقوع أضرار في الأرواح والممتلكات.

ورصدت "سبق" مساء اليوم بحي شرائع المجاهدين لجوء المواطنين إلى وضع لوح خشبي وأثاث مستعمل فوق حفرة تتوسط الطريق؛ وذلك لتنبيه مرتادي الطريق. وتزداد خطورة الحفرة لأنها متسعة؛ إذ يصل عرضها إلى مترَيْن، وبعمق أكثر من متر. وقد ينتج منها حوادث مرورية بسبب تفادي الحفرة، ووقوعها في منعطف خطر.

وقال المواطن محمد العتيبي لـ"سبق" إن "الحفرة عبارة عن منهول لتصريف السيول. ويُخشى أن تتسبب الحفرة في سقوط العابرين من كبار السن أو الأطفال.. وقد تُعرِّض المركبات للإتلاف، ولاسيما أنه ليس هناك ما يشير إلى خطورتها إلا أخشاب وضعها الناس لتنبيه المارة".

وطالب "العتيبي" أمانة العاصمة المقدسة بعمل صيانة عاجلة للموقع قبل أن تتسبب في حوادث مرورية أو أضرار في الأرواح والممتلكات.