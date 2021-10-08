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مات أثناء السرقة.. تفاصيل العثور على جثة شاب في حالة تعفن بالعبور

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مات أثناء السرقة.. تفاصيل العثور على جثة شاب في حالة تعفن بالعبور مات أثناء السرقة.. تفاصيل العثور على جثة شاب في حالة تعفن بالعبور

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تكثف شرطة مباحث القاهرة، تحرياتها لكشف هوية جثة شاب مجهولة ومتحللة، عثر عليها داخل كشك كهرباء بمنطقة العبور، تم نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت بقرار النيابة العامة، لانتداب الطب الشرعي للكشف عن سبب الوفاة.

وطالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها لتحديد هوية صاحب الجثة وكشف غموض وملابسات الواقعة، وقام فريق البحث بتفريغ الكاميرات الموجودة في منطقة العثور على الجثة

كانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغا بالعثور على جثة داخل كشك كهرباء في العبور، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب في حاله تعفن يرتدي كامل ملابسه، ولا يحمل أية مستندات تدل على هويته.

قالت التحريات الأولية أن المتوفى دخل كشك الكهرباء لسرقته فصعقته الكهرباء ولقى مصرعه في الحال، تم أخذ بصمات الجثة لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى وزارة الداخلية، للتعرف على هوية المتوفي وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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المصرى اليوم

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