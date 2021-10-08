رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021

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تستطيع معرفة موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي، عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2021، وكذلك رابط الاستعلام عن الفاتورة وطرق السداد المختلفة المحددة من الشركة المصرية للاتصالات WE.

حددت شركة الاتصالات مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي كما يلي:

إصدار فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات يوم 15 أكتوبر.

تنتهي يوم 14 نوفمبر فترة السماح.

يتم تحويل الخط الأرضي لنظام الاستقبال يوم 15 نوفمبر 2021.

وقف استقبال المكالمات يوم 14 ديسمبر 2021.

قطع الحرارة مع فرض غرامة على عدم السداد يوم 15 ديسمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2021

تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 أكتوبر 2021، ويمكن الاستعلام عن الفاتورة عن طريق إدخال رقم التليفون وكود المحافظة علي الموقع الالكتروني للشركة عبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2021.

كيفية دفع فواتير التليفون الأرضي 2021؟

نستعرض فيما يلي طرق دفع فواتير التليفون الأرضي المعتمدة من المصرية للاتصالات وي WE كما يلي:

سنترالات المصرية للاتصالات.

فودافون كاش.

خدمة فورى.

ماكينات ATM التابعة للبنكين الأهلي والتجاري الدولي CIB.

الدفع الالكتروني من خلال موقع شركة WE.

خدمة أمان.

خدمة مصاري.

خدمة سداد.

Bee خدمة .

خدمة ممكن.

الدفع فى مكاتب البريد.

خدمة خدماتي.