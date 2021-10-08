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طلب احاطة لرئيس الوزراء بسبب عدم تنفيذ لحلول مشكلات الموظفين المؤقتين

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طلب احاطة لرئيس الوزراء بسبب عدم تنفيذ الحكومة لحلول مشكلات الموظفين المؤقتين طلب احاطة لرئيس الوزراء بسبب عدم تنفيذ لحلول مشكلات الموظفين المؤقتين

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تقدم النائب محمد الصمودى عو مجلس النواب بطلب احاطة مقدم إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية والتخطيط، حول ازمة الموظفين المؤقتين وعمال التشجير بوزارة الزراعة. وقال «الصمودى» في طلبه إنه رغم كل الوعود التي اطلقتها لحل ازامت الموظفين المؤقتين بوزارة الزراعة وعمال التشجير وسوسة النخيل وذبابة الفاكهة، وتسوية مواقفهم بالوزارة ورغم عمل حصر لهم اكثر من مرة إلا انهم لم يتم تدبير الاعتمادات المالية لتسوية موقفهم .

وطالب النائب بحضور جميع الوزراء المعنين بالازمة لمناقشتهم امام المجلس في موضوع طلب الاحاطة والرد عليه .

كما تقدم «الصمودى» بطلب احاطة اخر موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الاوقفا والزراعة والتنمية المحلية حول ازمة ارض ملاحة رشييد التباعة للوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء بمحاظة كفر الشيخ، حيث توجد قطعة ارض مساحتها 147 فدان تسمى ارض ملاحة رشيد وهي وضع يد من اهالى المنطقة منذ ما يزيد على 50 عام وتم تحديد سعر القيراط وقام الاهالى بسداد دفعة مقدمة بنسبة 15 % وتم تحرير عقد بين واضعى اليد والمحافظة بالرغم من المغالاة في سعر القيراط وفوجىء الاهالى بقيام هيئة الاوقاف بتحرير محضر لواضعى اليد لعدم قيامهم بسداد القيمة الايجارية للارض .

و اضاف النائب في طلبه انه تمت مخاطبة وزارة التنكية المحلية التي افادت بان هذه الارض مملوكة للدولة ملكية خاصة وتتبع منطقة املاك ابو غنايم وتم مخاطبة الاوقاف التي افادت ان الارض تقع ضمن وقف عبدالله الروبى والارض تتبع الوقف الخيرى ومدرجة بسجلات المنطقة وتم تسليمها إلى الاصلاح الزراعى واستعادتها مرة أخرى كملكية للهيئة .

المصرى اليوم

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