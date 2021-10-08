أول رد من انستجرام بعد تعطل خدماتها

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علق حساب منصة إنستجرام على تعطل خدماته في عدد من البلدان، وكتب في تغريدة له: «نعلم أن بعضكم قد يواجه بعض المشكلات في استخدام الإنستجرام في الوقت الحالي» وأعربت منصة إنستجرام عن أسفها قائلة: «نحن آسفون للغاية ونعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه».

أفادت العديد من الشكاوى بتوقف موقع «إنستجرام- Instagram» في بعض الدول، مساء اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع.

وتداول عدد من المتابعين على منصات التواصل الإجتماعي هاشتاج Instagramdown «عطل إنستجرام»، بعد مزاعم العديد من المستخدمين عن مجابهتهم مشاكل تقنية عند استخدام الموقع.

وضرب عطل جديد تطبيق إنستجرام التابع لشركة فيسبوك، وفي يوم الاثنين الماضي تعطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب أكثر من 6 ساعات.

وأسفر عطل كبير في أداء منصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتساب» وموارد إلكترونية أخرى عدة عن توقفها عن العمل على مدار أكثر من 6 ساعات و30 دقيقة.

وحصل العطل بسبب خطأ داخلي ارتكبه مهندسو شركة «فيسبوك» أثناء قيامهم بعملية التحديث، الأمر الذي استدعى إدخال تعديلات على قواعد المعلومات يدويا.