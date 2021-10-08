وزير التربية والتعليم ينفي تقليل مدة الحصص المدرسية أو انتهاء اليوم الدراسي مبكراً

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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الاجتهادات والإشاعات لاتزال تملأ الفضاء الالكتروني ولن يتم القضاء عليها إلا إذا تجاهلناها واعتمدنا فقط على المصادر الرسمية.

وقال شوقي في تصريحات له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن كل الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة هي أخبار لا أساس لها من الصحة.

وأضاف قائلاً: كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق.

ويبدأ طلاب المدارس غدا السبت الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في 12 محافظة هي «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفرالشيخ، البحيرة، الإسماعيلية» .

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد، في مدارس باقي المحافظات وهي: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادى الجديد، جنوب سيناء، مطروح».