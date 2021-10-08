حسين الجسمي يشعل أجواء احتفالية نصر أكتوبر

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أحيى المطرب الإماراتي حسين الجسمي واحدة من اقوى احتفالات ذكري نصر أكتوبر التي شهدت حضورا كبيرا من مختلف الجنسيات العربية بالإضافة إلى لفيف من قيادات القوات المسلحة وأسرهم وبعض نجوم الفن والمشاهير حيث حمل لافتة «كامل العدد» بساحة فندق الماسة بمدينة نصر.

افتتح الجسمي حفله بأغنية «تسلم ايدينك» وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب حيث شارك الجميع في ترديد كلمتها وسط أجواء حماسية.

كما قدم الجسمي أغنيتي «اسألوا كل الناس» وبشرة خير«التي تفاعل معهما الجمهور بالإضافة إلى عددا من أغانيه المميزة منها» بحبك وحشتيني «و» الطبطبه« و»٦ الصبح«.. وغيرها ممن تألق بها طوال مشواره الفني.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن والمشاهير نادية الجندي وجمال سليمان وزينات الشال والإعلامية سهير جودة ود.سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبدالعاطي والكاتبة الصحفية ماجدة برسوم.