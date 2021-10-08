الصحفي الروسي الحائز على جائزة نوبل للسلام : مكافأة لمن ناضلوا من أجل حرية التعبير

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قال الصحفي الروسي ديمتري موراتوف، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الصحفية الفيليبينية ماريا ريسا لجهودهما في حماية حرية التعبير، إنها تعتبر مكافأة، أولاً وقبل كل شيء، لجميع الموظفين القتلى، الذين ناضلوا دائمًا من أجل حرية التعبير ومن أجل الديمقراطية، جاء في ذلك في تصريحات لقناة وزارة الدفاع الروسية «زفيزدا».

وموراتوف، هو مؤسس صحيفة نوفايا غازيتا الروسية ورئيس تحريرها حاليا، وولد دميتري أندريفيتش في 1961 في كويبيشيف (والتي أصبحت تدعى منذ 1991 بـ سامارا)، وفي عام 1983 تخرج من الكلية اللغوية بجامعة كويبيشيف الحكومية، وفي الفترة مابين 1983-1985 خدم موراتوف في صفوف القوات المسلحة للجيش الأحمر السوفييتي بصفة رقيب متخصص في تصنيف أجهزة الاتصالات.

وبدأ موراتوف حياته المهنية كصحفي في صحيفة «فولجسكي كومسوموليتس»، وفي عام 1987 أصبح رئيسًا لقسم الشباب العامل في صحيفة «كومسومولسكايا برافدا»، وفي عام 1990 تم تعيينه محررًا لقسم الإعلام والنشر.

في عام 1993، غيرت «كومسومولسكايا برافدا» اسمها لاحقًا إلى صحيفة «نوفايا غازيتا»، التي تأسست بدعم مالي من الرئيس الأول لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، ميخائيل جورباتشوف. وصدر العدد الأول في 1 أبريل 1993.

في عام 1993 انضم إلى هيئة تحرير «نوفايا غازيتا» وأصبح نائب رئيس تحريرها، قبل أن يصبح مراسلا للصحيفة في الشيشان بين عامي 1994 – 1995، وفي 1995، تولى موراتوف منصب رئيس تحرير «نوفايا غازيتا».

في عام 2004 أصبح موراتوف فردا من مجموعة مؤلفة من الشخصيات العامة الروسية والسياسيين والصحفيين.