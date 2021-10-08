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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الارتفاع أو الانخفاض المبالغ فيه لمرض الضغط يستوجب عمل أشعة على شرايين الكلى، موضحا أن ضيق شريان الكلى قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن علاج ضيف شرايين الكلى أمر سهل، ويكون عن طريق القسطرة وتركيب الدعامة، مردفا «والله الضغط بينزل والمريض على ترابيزة العمليات بمجرد توسيع الشريان من 220 إلى 120».

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ضيق شريان الكلى وارتفاع الضغط ينتشران بشكل واسع بين الرجال والنساء، ويلجأ المريض أحيانا إلى توسيع ضيق شرايين الكلى لعلاج ارتفاع الضغط لكن دون نتيجة.

وأوضح حسام موافي، أنه ليس شرطا أن يكون ضيق شريان الكلى سببا في ارتفاع الضغط ، ناصحا بضرورة إجراء فحوصات طبية دقيقة لتحديد أسباب ارتفاع ضغط الدم.