يمنع دخول الكليات العسكرية.. حسام موافي يوضح مشكلات الصمام الميترالي للقلب

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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتخاء الصمام الميترالي هو حالة لا يغلق فيها الصمام بإحكام، موضحا أنه له درجات كثيرة منها الدرجة الأولى التي لا تمثل خطرا على المريض، كأن شيئا لم يكن.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن أبرز مشكلات الصمام الميترالي منع المريض من دخول الكليات العسكرية، مشيرا إلى أن القادة العسكريين ينتقون أفضل العناصر، لكن مريض الصمام يستطيع ممارسة الحياة العادية دون مضاعفات.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن ارتخاء الصمام الميترالي يستوجب العلاج حينما تظهر المضاعفات على الشخص المريض، موضحا أن بعض الأفلام روجت بأن الصمام يؤدي إلى الوفاة، لذا هناك تخوف كبير لدي المرضى من هذا المرض.

وتابع حسام موافي، أن أفضل طريقة لتشخيص ارتخاء الصمام الميترالي هي عمل موجات صوتية على القلب، مضيفا أنه لا يجب مصارحة المرضى بهذا المرض حتى لا تنهار مشاعرهم.

وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن المريض الذي يعاني من ارتخاء الصمام لا ينبغي تعرضه لارتفاع حرارة الجسم وحال حدوث ذلك يتوجب عليه التوجه إلى الطبيب مباشرة.