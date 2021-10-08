«إنجاز لا يحدث إلا كل جيل».. 136 دولة تفرض «15%» حدا أدنى ضرائب على الشركات (تقرير)

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قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الجمعة إن اتفاقا عالميا تم التوصل له لضمان دفع الشركات الكبرى حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15 % ويجعل من الأصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت عليه. وأضافت المنظمة أن أربع دول هي كينيا ونيجيريا وباكستان وسريلانكا لم تنضم بعد للاتفاق.

من جانبه رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة باتفاق عالمي جديد يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة ضريبة بحد أدنى بنسبة 15 %، وقال إنها ستساعد الأسر العاملة في أمريكا.

وقال بايدن الذي ساند الفكرة بقوة «على مدى عقود، دفع العمال الأمريكيون ودافعو الضرائب ثمن نظام ضريبي كافأ الشركات متعددة الجنسيات عن نقل الوظائف والأرباح إلى الخارج».

ومضى قائلا «هذا السباق إلى القاع لم يضر العمال الأمريكيين فحسب بل وضع كثيرين من حلفائنا في تنافس على الضرر كذلك».

من جانبها وصفت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اتفاقا عالميا تم التوصل إليه اليوم الجمعة يضمن أن تدفع الشركات الكبيرة نسبة ضرائب بحد أدنى 15 % على الأقل بأنه نصر للأسر الأمريكية وكذلك لمجتمع الأعمال الدولي.

وقالت يلين في بيان «حولنا مفاوضات مضنية إلى عقود من الرخاء المتزايد لكل من أمريكا والعالم. اتفاق اليوم يمثل انجازا يتحقق مرة في الجيل للدبلوماسية الاقتصادية».

في سياق متصل أشاد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة بتعاون المجتمع الدولي بعد أن وافقت 136 دولة على إصلاحات ضريبية، قائلا إنه أصبح هناك الآن «طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا».

وأضاف سوناك في بيان «أشعر بالفخر لأن بريطانيا قامت بدور رائد في الجهود العالمية لتطوير النظام الضريبي العالمي وفق مقتضيات العصر الحديث، وهي أولوية كبرى لرئاستنا لمجموعة السبع».

ومضى قائلا «أصبح أمامنا الآن طريق واضح المعالم لنظام ضريبي أكثر عدلا، بحيث يدفع اللاعبون الكبار على مستوى العالم نصيبهم العادل في أي مكان يعملون فيه».

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن الاتفاق الذي تم التوصل له فيما يتعلق بتحديد حد أدنى عالمي لضرائب الشركات يبلغ 15 % سيضمن أن عمالقة القطاع الرقمي سيدفعون قسما عادلا من الضرائب في الدول التي يحصلون فيها على دخل.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون «الاتفاق يفتح الطريق أمام ثورة مالية حقيقية».

في الجانب الأخر طلبت سويسرا اليوم الجمعة مزيدا من الوقت والوضوح فيما يتعلق بالموقف القانوني قبل تطبيق الإجراءات الضريبية الجديدة، بعد أن أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن التوصل لاتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات.

وقالت وزارة المالية في بيان إن «سويسرا تطالب بأخذ مصالح الاقتصادات الصغيرة القوية في الاعتبار عند التنفيذ وبضمان الوضوح في الموقف القانوني بالنسبة للشركات المعنية بالأمر»، مضيفة أنه لن يكون من الممكن تطبيق القواعد الجديدة بحلول 2023 الذي ترتئيه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفق «أسوشيتد برس» الرئيس الأمريكي بايدن كان المحرك الأساسي خلف تمرير هذا الإتفاق، في ظل سعي كافة الدول حول العالم لإيجاد مصادر ربحية على خلفية أزمة «كوفيد 19».

ونقلت الوكالة تصريحات لوزير الاقتصاد الأيرلندي باسكال دونوهو، أكد خلالها على أن مكاسب الإنضمام لهذه الاتفاقية دون شك أعلى من خسائر البقاء خارجها«.

ويشمل الإتفاق على محورين أساسيين، أولا اعادة تخصيص أرباح الشركات على أساس أماكن استهلاك المنتجات والخدمات، ثانيا، تخصيص الحد الأدنى لضريبة الشركات عند 15%، وذلك للشركات التي تصل أرباحها بحد أدنى لـ 750 مليون يورو، ما يعادل 866 مليون دولار.