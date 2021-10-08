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انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وليبيا بالتعادل السلبي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

سيطر الفراعنة على مجريات اللعب في معظم أوقات الشوط الأول مع تنظيم العديد من المحاولات الهجومية عبر انطلاقات المحترف عمر مرموش والعرضيات المرسلة داخل منطقة الجزاء.

وجاءت أخطر فرص اللقاء لصالح المنتخب الليبي من تسديدة خطيرة لزعبية وجدت قائم الحارس محمد الشناوي فيما سقط مصطفى محمد مطالبًا بركلة جزاء ولكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب، وصوب محمد صلاح تسديدة قوية في الدقيقة 45 أنقذها الحارس الليبي.

ويحتل منتخب مصر وصافة جدول ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية برصيد 4 نقاط، فيما تتواجد ليبيا في الصدارة بالعلامة الكاملة 6 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث برصيد نقطة، وتتذيل أنجولا الترتيب بدون نقاط.

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