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تعطل تطبيق «إنستجرام» في عدد من البلدان

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تعطل تطبيق «إنستجرام» في عدد من البلدان تعطل تطبيق «إنستجرام» في عدد من البلدان

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أفادت العديد من الشكاوى بتوقف موقع «انستجرام- Instagram» في بعض الدول، مساء اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع، بحسب ما ذكرت قناة «سي إن بي سي».

وضرب عطل جديد تطبيق إنستجرام التابع لشركة فيسبوك، وفي يوم الاثنين الماضي تعطل فيسبوك وإنستجرام وواتساب أكثر من 6 ساعات.

وأسفر عطل كبير في أداء منصات «فيسبوك» و«إنستجرام» و«واتس آب» وموارد إلكترونية أخرى عدة عن توقفها عن العمل على مدار أكثر من 6 ساعات و30 دقيقة.

وحصل العطل بسبب خطأ داخلي ارتكبه مهندسو شركة «فيسبوك» أثناء قيامهم بعملية التحديث، الأمر الذي استدعى إدخال تعديلات على قواعد المعلومات يدويا.

المصرى اليوم

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