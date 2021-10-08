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يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره ليبيا في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة 8-10-2021 على استاد الجيش ببرج العرب في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمد حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح- عبدالله السعيد- عمرو مرموش.

قلب الهجوم: مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل - محمد بسام - ياسر إبراهيم - باهر المحمدي - أحمد فتحي - طارق حامد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - احمد سيد زيزو - أحمد حسن كوكا.

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: معتصم صبو- أحمد التربي- سند الورفلي- محمد المنير- عبد الله شريف.

خط الوسط: محمد التهامي- معتصم المصراتي- محمد صولة- مؤيد اللافي.

قلب الهجوم: محمد زعبية.

بداية المباراة

أبرز أحداث الشوط الأول

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ويعمل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي على مواصلة الأداء الجيد الذي ظهر به فرسان المتوسط في الفترة الأخيرة والوصول إلى العلامة الكاملة حتى الآن، عكس توقعات الكثير من الخبراء والمتابعين للساحرة المستديرة في القارة السمراء.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بث مباشرلمباراة منتخب مصر وليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية.

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وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية السعودية، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

ويوفر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بثا مباشرا لمباراة مصر وليبيا عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

كما يقدم المصري اليوم لزواره وعشاق المنتخب المصري خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

شهدت القائمة النهائية للفراعنة أمام فرسان المتوسط العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها خروج لاعبي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف إلى جانب استدعاء أحمد فتحي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر وليبيا اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وذلك بعدما ظهر بحالة بدنية جيدة خلال الحصص التدريبية الأخيرة والاطمئنان على سلامته بإجراء فحوصات طبية.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمود حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح، وسيحاول كيروش الحفاظ على التفاهم الذي ظهر به الرباعي خلال المباريات الأخيرة في ولاية البدري.

خط الوسط الدفاعي: من المتوقع أن يُسند كيروش مهمة التأمين الدفاعي في وسط الميدان إلى الثنائي طارق حامد ومحمد النني.

خط الوسط الهجومي: أصبح مركز صانع اللعب متاحًا لتواجد عبدالله السعيد بعد خروج أفشة من القائمة، فيما سيتواجد رمضان صبحي كجناح أيسر والنجم العالمي محمد صلاح كجناح أيمن.

قلب الهجوم: يتمتع مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي بثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهو المؤهل لقيادة خط الهجوم أمام ليبيا في ظل غياب محمد شريف.

ترتيب مصر وليبيا في التصفيات المونديالية

يحتل منتخب ليبيا قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما يتواجد منتخب مصر في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أنجولا ترتيب المجموعة بدون نقاط.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. ».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد ليبيا.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الزمالك لكرة اليد.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 - يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32