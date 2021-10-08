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منتخب مصر يخوض لقاءا هاما ومرتقبا أمام نظيره ليبيا ضمن الجولة الثانية بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

منتخب مصر يخوض اللقاء الثاني أمام ليبيا في بني غازي يوم الإثنين الموافق 11- 10 - 2021 عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر - القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -السعودية - والحادية عشر بتوقيت الإمارات -أبوظبي -دبي.

مصر ضد ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر خلال الصيف المقبل. ينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة بتوقيت مصر - القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة -السعودية - والحادية عشر بتوقيت الإمارات -أبوظبي -دبي.

ويسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز في المباراة الرسمية الأولى للجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي جاء خلفًا لحسام البدري بعد التعادل أمام الجابون بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويعمل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي على مواصلة الأداء الجيد الذي ظهر به فرسان المتوسط في الفترة الأخيرة والوصول إلى العلامة الكاملة حتى الآن، عكس توقعات الكثير من الخبراء والمتابعين للساحرة المستديرة في القارة السمراء.

ويمكنكم مشاهدة مباراة بث مباشرلمباراة منتخب مصر وليبيا على قناة أون تايم سبورت عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وبصوت المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية، بالإضافة إلى وجود فقرات تحليلية فنية بوجود أبرز نجوم الكرة المصرية.

وتنقل شاشة قناة ssc التابعة للملكة العربية السعودية، مباراة مصر وليبيا مباشر على القمر صناعي عرب سات بصوت المعلق حماد العنزي.

ويوفر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بثا مباشرا لمباراة مصر وليبيا عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب».

كما يقدم المصري اليوم لزواره وعشاق المنتخب المصري خدمة متابعة اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

شهدت القائمة النهائية للفراعنة أمام فرسان المتوسط العديد من المفاجآت التي يأتي في مقدمتها خروج لاعبي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف إلى جانب استدعاء أحمد فتحي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر وليبيا اليوم كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وذلك بعدما ظهر بحالة بدنية جيدة خلال الحصص التدريبية الأخيرة والاطمئنان على سلامته بإجراء فحوصات طبية.

خط الدفاع: أكرم توفيق- محمود حمدي الونش- أحمد حجازي- أحمد فتوح، وسيحاول كيروش الحفاظ على التفاهم الذي ظهر به الرباعي خلال المباريات الأخيرة في ولاية البدري.

خط الوسط الدفاعي: من المتوقع أن يُسند كيروش مهمة التأمين الدفاعي في وسط الميدان إلى الثنائي طارق حامد ومحمد النني.

خط الوسط الهجومي: أصبح مركز صانع اللعب متاحًا لتواجد عبدالله السعيد بعد خروج أفشة من القائمة، فيما سيتواجد رمضان صبحي كجناح أيسر والنجم العالمي محمد صلاح كجناح أيمن.

قلب الهجوم: يتمتع مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى جالاتا سراي التركي بثقة الجهاز الفني لمنتخب مصر، وهو المؤهل لقيادة خط الهجوم أمام ليبيا في ظل غياب محمد شريف.

ترتيب مصر وليبيا في التصفيات المونديالية

يحتل منتخب ليبيا قمة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما يتواجد منتخب مصر في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أنجولا ترتيب المجموعة بدون نقاط.