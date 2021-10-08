من المسئول عن اختيار رونالدو على حساب صلاح في جائزة لاعب الشهر؟

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حصل كريستيانو رونالدو على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج، عن ادائه خلال شهر سبتمبر مع فريق مانشستر يونايتد.

وجاء اختيار النجم البرتغالي بشكل مفاجئ للجميع حيث كانت التوقعات تشير إلى اختيار نجم وهداف ليفربول، محمد صلاح، لهذه الجائزة.

وعبر جاري لينيكر (اسطورة كرة القدم الإنجليزية) عن تعجبه على الفور من بعد اعلان رونالدو فائزًا بالجائزة، معلقًا على ذلك عبر حسابه الشخصي في تويتر: «لقد كان (رونالدو) رائعًا، لكن محمد صلاح كان يجب أن يفوز.. بشكل مريح.»

وبالعودة لموقع البريميرليج، يتبين ان عملية التصويت في الجائزة تتقسم إلى 3 أجزاء.

الجزء الأول هو جزء خاص بالجماهير، حيث يقوم الجمهور بالتصويت للاعب الأفضل من ضمن المرشحين لجائزة الشهر عبر الموقع الرسمي للبريميرليج، وهي العملية التي تمثل 10% من الناتج النهائي للتصويت في الجائزة.

الجزء الثاني هو خاص بلجنة مشكلة من البريميرليج تضم 30 اسمًا بين نجوم سابقين وحكام سابقين وإعلاميين بريطانيين بجانب ثلاث ممثلين للشركات الراعية (إي أيه سبورتس – باركليز- بدوايزر).

الجزء الثالث يتعلق بقادة فرق اللاعبين المرشحين للجائزة، وهنا يتمكن كل قائد فريق للاعب مرشح من التصويت نيابة عن زميله.

ومن هنا يتضح ان الدور الجماهيري لا يمثل نسبة كبيرة في عملية اختيار الفائز التي تعتبر بشكل كبير متعلقة بأراء لجنة البريميرليج، والتي تحتوي على اساطير سابقين لنادي مانشستر يونايتد مثل جاري نيفيل، ريو فيرديناند وريان جيجز، وكذلك تضم اساطير سابقين في ليفربول مثل السير كيني دالجليش وجيمي كاراجير.