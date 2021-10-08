الخارجية: بريطانيا تعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة

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جى بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ان السلطات البريطانية أعلنت أنّها ستعترف باللقاحات التي تستخدمها المملكة والمُدرجة في القائمة المعتمدة لدى السُلطات الصحية البريطانية اعتباراً من يوم الإثنين المُقبل.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، أنّ قرار السلطات البريطانية يأتي نتيجة اتصالاتٍ مُكثفة قامت بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية، ومن خلال سفارة المملكة في لندن مع الجهات المختصة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف الناطق الرسمي، أن الأردنيين الذين تلقوا جرعتي لقاح من فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا لن يحتاجوا إلى عزل أنفسهم عند وصولهم إلى بريطانيا ، وفق بترا .