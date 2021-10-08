وزارة الصحة: 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا متوفرة في الأردن حاليا

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جى بي سي نيوز :- يتوفر لدى الأردن حاليا 1.2 مليون جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا، وفق مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي.

وأضاف البلبيسي : "حتى نهاية السنة سيتوفر 3.5 ملايين جرعة"، وأعلن عن وصول قريب لنصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم.

وتريد وزارة الصحة تطعيم 1.4 مليون شخص بالجرعة الثالثة في العام الحالي، لكن ليس من المؤكد الوصول لهذا الرقم، بحسب البلبيسي.

وقال البلبيسي وهو الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، الخميس، إن نحو 55% من الفئة المستهدفة في الأردن تلقوا جرعتين من اللقاح الواقي من فيروس كورونا ، وفق المملكة .

وأوضح، أن 62% من الفئة المستهدفة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة بتلقي اللقاح تُمثل نحو 55% من سكان الأردن.

وأشار البلبيسي إلى أنه بعد ظهور المتحورات من فيروس كورونا، يجب الوصول إلى محصنين بنسبة 80% إلى 85% للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وأوضح أن التحصين يشمل الإصابة بالفيروس أو تلقي اللقاح.

وأعلن البلبيسي عن بدء أكثر من 30 فريقا متجولا العمل الأسبوع المقبل لتطعيم الأشخاص في المناطق النائية.

وبعد شهر من عودة الطلبة إلى الدراسة بشكل وجاهي في المدارس أوضح أن نسب الإصابة في المدارس بين الفئة العمرية 10 -17 سنة أقل 0.5%.

وأشار إلى إجراء 47 ألف فحص للكشف عن فيروس كورونا بشكل عشوائي في المدارس خلال شهر، وكشفت تلك الفحوص عن إصابة 253 طالبا و42 معلما وإداريين اثنين.

ووصلت نسب التطعيم بين المعلمين إلى أكثر من 94%، وفق البلبيسي.