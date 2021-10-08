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وزارة الصحة: مهرجان جرش أدى بشكل غير كبير إلى ارتفاع إصابات كورونا

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وزارة الصحة: مهرجان جرش أدى بشكل غير كبير إلى ارتفاع إصابات كورونا وزارة الصحة: مهرجان جرش أدى بشكل غير كبير إلى ارتفاع إصابات كورونا

جى بي سي نيوز :- قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الخميس، إن أسبابا عدة أدت إلى ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وكذلك ارتفاع نسب الفحوص الإيجابية، منها إقامة مهرجان جرش للثقافة والفنون.

وأوضح البلبيسي :  أن مهرجان جرش أدى نوعا ما إلى ارتفاع عدد الإصابات ونسب الفحوص الإيجابية لكن هناك أسبابا أخرى، منها عدم التزام الأفراد والمؤسسات بمتطلبات الوقاية والصحة والسلامة.

يضاف إلى ما سبق إقامة مناسبات مثل حفلات الزفاف والجاهات ودور العزاء والاجتماعات التي يقام معظمها في أماكن مغلقة، لكن مهرجان جرش كان في منطقة مفتوحة، وفق بترا . 

وأكد أن إقامة مهرجان جرش الذي بدأ في 22 أيلول/سبتمبر واختتمت فعالياته في 2 تشرين الأول/أكتوبر، كان له أثر في ارتفاع الإصابات لكنه ليس بالأثر الكبير.

وأشار البلبيسي وهو مسؤول ملف كورونا أن الارتفاع "ليس مخيفا" لكنه "يدعو للانتباه والالتزام والتفتيش والرقابة على الالتزام"، مضيفاً أن "الالتزام يجب أن يكون من جميع الأطراف ... والارتفاع لا يدعو للذعر ويدعو الوزارة إلى المزيد من الرقابة".

جي بي سي نيوز

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