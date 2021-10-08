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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة : تنسيق مع الأردن لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس

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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة : تنسيق مع الأردن لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس مندوب فلسطين في الأمم المتحدة : تنسيق مع الأردن لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس

جى بي سي نيوز :- أعلن مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور، أنَّه يجري التحضير لوضع خطة بالتنسيق مع الأردن لاستنفار كلِّ مكونات المجتمع الدَّولي من خلال التشاور مع الأطراف المعنية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال في القدس، ومنع قرارهم حول صلاة اليهود والمتطرفين في المسجد الأقصى من التطبيق على أرض الواقع.
وأضاف منصور في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الخميس، انَّ رسائل ستوجه لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ستتضمن انتهاك الاحتلال بحق المقدسات بالقدس المحتلة حول السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، والوصاية الهاشمية بهذا الشأن، مشيرًا في السياق إلى أن الرسائل ستتضمن أيضًا موافقة الاحتلال على بناء عشرة آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس ، وفق بترا .

وحول الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي في الـثامن عشر من الشهر الجاري برئاسة كينيا، قال: إنَّ هذا الاجتماع سيكون ميدانا آخر في النقاش العام والمفتوح للتطرق إلى كلِّ هذه المسائل، والطلب من دول مهمة والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والمجموعتين العربية والإسلامية أن يدلوا ببيانات سواء مباشرة أو مكتوبة عن كل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات.

جي بي سي نيوز

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