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التخطيط: جائزة للتميز الحكومي أحد الإطارات المهمة لتطوير الجهاز الإداري للدولة

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التخطيط: جائزة مصر للتميز الحكومي أحد الإطارات المهمة لتطوير الجهاز الإداري للدولة التخطيط: جائزة للتميز الحكومي أحد الإطارات المهمة لتطوير الجهاز الإداري للدولة

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تقرير التنمية البشرية قد تضمن الإشارة إلى مجموعة من الركائز الأساسية التي ينبغي للدول العمل عليها وتحفيزها لتعزيز الحوكمة، مشيرة إلى أنه يأتي من بينها تطوير الجهاز الإداري للدولة؛ والذي بدوره يشمل جائزة للتميز الحكومي. وأكدت السعيد أن التقرير يتناول بعمق جميع قضايا التنمية وشواغلها؛ بما يجعله بمثابة الراصد الدقيق لحالة التنمية في مصر بتحدياتها وإنجازاتها.

من جانبه، أوضح المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي أنه تم إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي في 2018 بهدف تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة اخرى، مشيرًا إلى تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريمًا معنويًا وماديًا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بشأن تكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم في تحقيق التنمية.

وأشار مصطفى إلى أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات القومية المحلي والإقليمي، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.

وحول فئات جائزة مصر للتميز الحكومي أوضح المهندس خالد مصطفى أنها تشمل ست جوائز هي جائزة المؤسسة المتميزة، والوحدة المتميزة، والخدمات الحكومية، والابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة القيادات المتميزة، والتميز الفردي.

المصرى اليوم

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