أخبار عاجلة

"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب -
أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار -
"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة -
خبراء محليون ودوليون يؤكدون أهمية تعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية -
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة -
مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 -
وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي -
عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة -
قوافل طبية للمواطنين بالمناطق النائية بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

بعد زيادة سعر البنزين.. تعرف على الغاز للسيارات

Print
بعد زيادة سعر البنزين.. تعرف على أسعار الغاز للسيارات بعد زيادة سعر البنزين.. تعرف على الغاز للسيارات

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى تعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى خلال الفترة بين أكتوبر / ديسمبر 2021 ، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة لتكون 7 جنيهات للتر البنزين 80 و 8.25 جنيه للتر البنزين 92 و 9.25 جنيه للتر البنزين 95 .

كما قررت اللجنة تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر ، و استعرضت اللجنة متوسطات خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

أسفرت المعادلة عن زيادة فى سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالــى 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابقة أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية .

كما شملت قرارات اللجنة تحديد سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة بـ 375 قرشًا ، ويعتبر قرار اللجنة بزيادة الأسعار بواقع 25 قرشا للتر هي الثالثة منذ تأسيس اللجنة عام 2019 .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

قفزت خلال 24 ساعة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميًا صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

قفزت خلال 24 ساعة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميًا صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021