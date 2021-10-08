أخبار عاجلة

"إغاثي" الملك يدين انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين بمأرب -
أمريكا تقدم دعمًا إضافيًّا للجيش اللبناني بـ67 مليون دولار -
"التحالف": 36 عملية استهداف نُفذت ضد عتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في العبدية خلال 24 ساعة -
خبراء محليون ودوليون يؤكدون أهمية تعزيز ونشر الوعي بالصحة النفسية -
مصر تستضيف بطولة العالم للأندية للكيك بوكسينج بمشاركة 26 دولة -
مشاهدة مباراة الأرجنتين وبيرو بث مباشر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة الأرجنتين وبيرو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 -
وزيرة الهجرة تهنئ سيدة مصرية لاختيارها ضمن أكثر مئة شخصية تأثيرًا بالمجتمع الكندي -
عضو بـ«النواب»: واقعة الصيدلانية كارثة على الدين قبل الفتاة -
قوافل طبية للمواطنين بالمناطق النائية بشمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد ارتفاع الوقود.. هدوء في محطات الأقصر

Print
بعد ارتفاع أسعار الوقود.. هدوء في محطات الأقصر بعد ارتفاع الوقود.. هدوء في محطات الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الهدوء بمحطات الوقود بالاقصر، بعد تطبيق قرار زيادة البنزين الجديدة، ولم تشهد المحطات تواجد للسيارات المختلفة بسبب الإجازة، مع تكثيف تواجد مفتشي لمراجعة الكميات بالمحطات وتثبيت الاسعار في أماكن معروفة بداخلها.

ومن جانبها، شكلت مديرية التموين بالاقصر، لجان من مفتشي التموين بمدن المحافظة، للمرور على محطات الوقود لمتابعة تطبيق الاسعار الجديدة وقياس المناسيب في التنكات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين في الحصص.

فيما شددت محافظة الأقصر على رؤساء المدن، متابعة مواقف السيارات ومنع استغلال السائقين للركاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد السائقين المخالفين، بجانب، حملات المرور للتأكد من عدم رفع تسعيرة الركاب بكل المواقف والتشديد على وجود الملصق على سيارات الاجرة بقيمة الاجرة لكل خط من خطوط المحافظة، وثبات التعريفة المخصصة للركاب لثبات سعر السولار .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

أسعار الذهب اليوم في السعودية تقفز لأعلي مستوي منذ شهر.. الخميس 14-10-2021

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

التموين تضبط الف طن لحوم فاسدة

قفزت خلال 24 ساعة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميًا صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

قفزت خلال 24 ساعة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميًا صباح اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021