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بـ«الزى الرياضى».. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)

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بـ«الزى الرياضى».. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور) بـ«الزى الرياضى».. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)

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بالزى الرياضى شارك عدد كبير من قيادات الإسكندرية في الماراثون الرياضي بالدراجات على كورنيش الاسكندرية، صباح الجمعة ،احتفالا بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة وبمشاركة الآلاف من مواطني الإسكندرية من جميع الأعمار وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من كوبري استانلي حتى مكتبة الإسكندرية، وسط استعدادات كبيرة ومراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقاد المشاركين اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أ ح فهمى هيكل قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والذى أقيم تحت إشراف المنطقة الشمالية العسكرية ومحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ومديرية الشباب والرياضة، ويتضمن مسابقات دراجات ودرجات بخارية ومسيرة مشي وجري وغيرها من الأنشطة.

كما شارك في المارثون؛ الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، واللواء حسام كمال مدير إدارة مرور الإسكندرية، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالرازق مدير عام الإسكندرية.

وخلال المارثون؛ هنأ الجميع الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بالذكري الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيين للشعب المصري أن ينعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)
بـ"الزى الرياضى" .. قيادات الاسكندرية في ماراثون دراجات على الكورنيش احتفالاً بانتصارات أكتوبر (صور)

المصرى اليوم

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