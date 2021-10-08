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رئيس برشلونة: توقعت بقاء ميسي مجانًا

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رئيس برشلونة: توقعت بقاء ميسي مجانًا رئيس برشلونة: توقعت بقاء ميسي مجانًا

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قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه كان يتمنى بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل كامب نو ولكنه تعرض لضغط كبير بسبب العرض الباريسي الضخم.

وأضاف لابورتا خلال تصريحات صحفية «لم أغضب من ميسي، ولا يمكنني أن أغضب من شخص لديه مثل هذا التقدير في برشلونة».

وواصل حديثه «لكن عندما يرى الطرفان أن الاستمرار غير ممكن، فهذا يُصيب الجانبين بخيبة أمل، أعلم أن ميسي كان يرغب بشدة في البقاء، لكنه أيضًا تعرض لضغط كبير بسبب العرض الذي قدمه باريس».

وتابع رئيس برشلونة «ميسي كان يعلم بأنه إذا رحل عن برشلونة، سينضم لباريس سان جيرمان كنت أتمنى أن تتغير الأمور في اللحظة الأخيرة ويقول ميسي إنه سيلعب مجانًا للبارسا».

وأكمل «لم أفكر في أي لحظة خلال المفاوضات في التراجع، بذلت قصارى جهدي، فلا أحد يستطيع تعريض المؤسسة للخطر».

واختتم لابورتا حديثه: «أود أن أكون قادرًا على منح ميسي التكريم الذي يستحقه، فهو قدم الكثير لنا، ويشضرفنا أن نكرمه كما ينبغي، إذا أراد ذلك».

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