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مياه الإسكندرية تنظم حملات لترشيد الاستهلاك بالتعاون مع وزارة الثقافة و«القومي للمرأة»

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مياه الإسكندرية تنظم حملات لترشيد الاستهلاك بالتعاون مع وزارة الثقافة و«القومي للمرأة» مياه الإسكندرية تنظم حملات لترشيد الاستهلاك بالتعاون مع وزارة الثقافة و«القومي للمرأة»

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أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهمية الشراكة مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، لتنظيم حملات توعوية ناجحة، تستهدف مختلف الفئات العمرية لنشر الوعى المائى وثقافة الترشيد والحفاظ على المياه.

وقال أن إدارة التوعية نظمت حملة توعوية لأهالي قرية طه حسين بمنطقة البستان الأول بمركز أبوالمطامير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وخلال اللقاء عقد ندوة توعوية عن أهمية وطرق ترشيد استهلاك المياه والتعريف بأحدث الخدمات المقدمة من الشركة وورشة تعليم مبادئي السباكة الخفيفة للحاضرين وتم تنظيم ألعاب تفاعلية للأطفال مثل السلم والثعبان وورش رسم وتلوين وتوزيع جوائز لكل الأطفال المشاركين وتم توزيع برشور الشركة والرد على كل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمياه.

وفى سياق متصل، أشار إلى أنه تم تنظيم يوم توعوى مفتوح، بأحد دور الأيتام بطوسون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومشاركة المجتمع المدني، للاحتفال مع الاطفال وغرس سلوكيات التعامل الصحيح مع المياه من خلال ألعاب تفاعلية، وتوزيع هدايا لكل الأطفال المشاركين.

وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمجلس القومي للمرأة، نظمت الشركة حملة توعوية بمدرسة محمد يادم الإبتدائية بمنطقة أبوصير، وعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور.

المصرى اليوم

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