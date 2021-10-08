اليوم .. وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ جنوب سيناء يفتتحون أكبر مسجد بطور سيناء

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يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، مسجد الروضة بحي الروضة بمدينة طور سيناء ، اليوم الجمعة، وهو أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع ، ومساحة الصحن الداخلي 1750 مترًا ، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه .

كما يفتتحون مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه.