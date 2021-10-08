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«الداخلية»:بدء التسغيل التحريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون  

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«الداخلية»:بدء التسغيل التحريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون   «الداخلية»:بدء التسغيل التحريبي لمركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون  

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أعلنت وزارة الداخلية وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبى لـ«مركز الإصلاح والتأهيل في وادى النطرون»، تمهيداً لإفتتاحه بشكل متكامل كبديل لعدد من السجون.

وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الجمعة :«-سيتم توجيه الدعوة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والدولية لتفقد المركز من الداخل».

كان الرئيس عبدالفتاح قد صرح قبل 3 اسابيع إن دولة بها 100 مليون مصري، مضيفا: «نعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار، وهناك من يتحدث عكس الاتجاه وتحويل كل شيء لإساءة».

وأضاف الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري: « سوف نفتتح أكبر مجمع سجون».

وتابع الرئيس: «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».

وأكمل السيسي : «المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا وإصلاحية عالية جدا».

وأوضح: «القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

واستطرد الرئيس قائلا: «حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة أنه بيقضي عقوبة في السجن»، موضحا أنهم سيقدمون رعاية طبية وصحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية للسجين، معلقا: «مفيش حركة كتير ويروح في عربية ترحيلات.. كل حاجة هناك، القضاء هناك».

المصرى اليوم

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