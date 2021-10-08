صفحة دار الإفتاء المصرية .. أدعية اليوم الجمعة وما هي أقبح الذنوب؟

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نشرت صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع «فيس بوك» مجموعة من الأدعية اليوم الجمعة الموافق 8-10-2021.

ونستعرض الأدعية التى نشرتها صفحة دار الإفتاء المصرية الرسمية المنشورة اليوم الجمعة وهي كما يلي:

اللهم يا قاضي الحاجات، ويا مجيب الدعوات، اقض حوائجنا وحوائج المسلمين فإنك أنت أكرم الأكرمين.

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيئ فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم. (3 مرات)

اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.

يارب فى فجر هذا اليوم ارحم موتانا وموتي المسلمين

اللهم لا تجعل فى قلوبنا إلا إياك، ولا تجعل لنا همًا إلا رضاك.

ما هي أقبح الذنوب؟

من أقبح الذنوب تتبع العيوب، قال الإمام القرطبي: «لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله» .. «ولا تجسسوا» الحجرات 12.