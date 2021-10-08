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اليوم.. 9 مرشحين يتنافسون في انتخابات التجديد النصفي لــ«اطباء المنيا»

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اليوم.. 9 مرشحين يتنافسون في انتخابات التجديد النصفي لــ«اطباء المنيا» اليوم.. 9 مرشحين يتنافسون في انتخابات التجديد النصفي لــ«اطباء المنيا»

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تجري اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا، والتي يتنافس خلالها 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان فوق السن، وآخران تحت السن.

خصصت نقابة الأطباء قاعة للتصويت بأحد فنادق مدينة المنيا، لعملية التصويت وفرز الأصوات، وإعلان النتائج على أن تبدأ عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة المستجد.

وتتنافس في الانتخابات قائمتان الأولى «المستقبل» وتضم الأطباء: أحمد عليوة شحاته، أشرف صيام فوق السن، حسن عرفه حسن، وشريف مدحت زكي تحت السن.

والقائمة الثانية «المستقلين» وتضم خمسة أطباء وهم: طارق العريني، محمود عمر عبدالوهاب، يسري بهجت صادق فوق السن، أحمد جمال، ومحمد ربيع عبدالمقصود، تحت السن.

يشار إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب في المنيا لهم حق التصويت في الانتخابات، ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى 2020 ويتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة، أو عن طريق «أبلكيشن» النقابة العامة لأطباء أو من خلال فوري.

وعملية التصويت تتم من خلال 5 استمارات للاقتراع الأولي لنقابة المنيا الفرعية فوق السن، والثانية لنقابة المنيا الفرعية تحت السن، والثالثة للنقابة العامة قطاع شمال الصعيد، والرابعة للنقابة العامة فوق السن، والخامسة للنقابة العامة تحت السن.

المصرى اليوم

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